РИАМО - 18 мая. В городском округе Химки задержали мужчину, которого подозревают в попытке сбыта около 1 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Полицейские обнаружили приспособления для выращивания растений в домашних условиях – лампы и систему вентиляции, пять пластиковых ведер с растениями кустарного типа.
По версии полицейских, в течение нескольких месяцев задержанный выращивал и хранил наркотики для дальнейшего сбыта.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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