РИАМО - 18 мая. В городском округе Химки задержали мужчину, которого подозревают в попытке сбыта около 1 кг марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В частном доме злоумышленника, расположенном в микрорайоне Сходня, полицейские изъяли различные емкости с измельченным веществом растительного происхождения, электрическую сушилку, весы, стеклянные колбы для курения, упаковки фольгированных пакетиков и контейнер-измельчитель», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские обнаружили приспособления для выращивания растений в домашних условиях – лампы и систему вентиляции, пять пластиковых ведер с растениями кустарного типа.

По версии полицейских, в течение нескольких месяцев задержанный выращивал и хранил наркотики для дальнейшего сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.