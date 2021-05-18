РИАМО - 18 мая. К Международному дню музеев библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) представила лучшие онлайн-уроки в музеях разных городов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как менялся облик одного из главных символов столицы, расскажет урок «Московский Кремль». Он знакомит школьников с историей знаменитой крепости и ее ролью в судьбе России.

С историей памятника оборонного зодчества XVI века школьники познакомятся на уроке «Тульский кремль. 500 лет на страже Отечества». Разобраться в работе столичных театров, музеев, метро и сортировки отходов можно на уроке «Моя Москва». Кроме того, пользователи МЭШ могут познакомиться с обширной коллекцией Британского музея с помощью приложения The British Museum.

На сегодняшний день библиотека МЭШ включает порядка 55 тысяч сценариев уроков, а также свыше 140 интерактивных приложений.