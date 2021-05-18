РИАМО - 18 мая. Избегать длительного пребывания на улице посоветовали жителям столицы из-за жары до плюс 31 градуса во вторник, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Утром температура воздуха уже достигла плюс 23 градусов.

Также горожанам рекомендуют сократить физические нагрузки в жаркий день.

Порывы ветра во вторник могут достигать до 14 м/с. Сейчас на регион оказывает влияние восточный антициклон. С вечера среды начнется возвращение к норме и дожди.

Экстренное предупреждение объявлено с 11:00 до 18:00 18 мая в Москве из-за жары. Столбики термометра поднимутся до плюс 30-32 градусов.

Жара спадет в Московском регионе 19 мая>>