РИАМО - 18 мая. В ходе проекта «Навыки будущего» технопарки «Москва» и «Мосгормаш» проведут в мае для подростков старше 14 лет встречи с экспертами и мастер-классы в очном формате, сообщается на официальном сайте мэра города.

«(Технопарки «Москва» и «Мосгормаш» - ред.) проведут занятия на такие темы, как создание прототипов для печати на 3D-принтере, 3D-сканирование, 2D-скетчинг, наноматериалы, умный дом, сборка солнечной батареи, дроны будущего», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

20 мая эксперт в области технологического предпринимательства Арсений Уралов расскажет, какие стартапы станут актуальны в ближайшем будущем. 22 мая изобретатель Сергей Цысс объяснит, как укрепить и развить бизнес. 27 мая речь пойдет о тенденциях в мире 3D-технологий.

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