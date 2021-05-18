РИАМО - 18 мая. Столичные застройщики в апреле текущего года были оштрафованы на сумму более 8,12 млн рублей, к административной ответственности было привлечено 27 застройщиков города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что за месяц столичный комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства провел 11 проверок застройщиков, включая девять внеплановых документарных и две – с правоохранительными органами.

«Наша контрольно-надзорная деятельность направлена на соблюдение интересов дольщиков. Напомню, что плановые проверки в соответствии с федеральным законодательством отменены, проводятся только внеплановые. Но сотрудники комитета внимательно анализируют информацию, публикуемую инвесторами в проектных декларациях, ежеквартальной отчетности, сведения в информационно-аналитических системах, банках данных, картотеках», – сказала Пятова.

Она добавила, что сложные и проблемные вопросы выносятся на заседания межведомственной комиссии по реализации инвестиционных проектов.

Количество постановлений о наложении административных наказаний за апрель составило 88 единиц. В эту цифру вошли 75 штрафов и 13 предупреждений без денежных взысканий. Кроме того, были выданы предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства. Их количество составило 33 единиц.

Около 25% от общей суммы составили штрафы, которые были выписаны по проектам новой Москвы. Их сумма составила немногим более 2,05 млн рублей.

К основным причинам штрафов относятся несвоевременное и неполное размещение застройщиками сведений в единой информационной системе жилищного строительства, неточная, а также недостоверная информация в ежеквартальной отчетности.

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