РИАМО - 18 мая. Почти 180 тыс. участников проекта «Активный гражданин» проголосовали за лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам столицы, первое место заняла прогулка по Северному речному вокзалу, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Прогулка по Северному речному вокзалу стала лидером голосования и набрала 20,69% голосов. Экскурсия рассказывает об истории порта и архитектурных особенностях здания вокзала», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Второе место с 18,76% голосов заняла экскурсия по мистической Москве, а бронзовым призером голосования стал тур по музею-усадьбе «Кусково». За него отдали 15,12% голосов.

Эти и другие онлайн-экскурсии можно посмотреть на YouTube-канале департамента культурного наследия столицы. В 2020 году к проекту «Активный гражданин» присоединились почти 2 млн человек. Он позволяет определять, где проводить благоустройство и работу городских учреждений.

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