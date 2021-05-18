РИАМО - 18 мая. Участники краудсорсингового проекта на платформе «Город идей» предложат свои варианты для развития городских мастерских семейного творчества с 25 по 31 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники проекта смогут предложить идеи, касающиеся мероприятий и конкурсов для участников и команд, а также новых форматов участия наставников в городских мастерских семейного творчества», — говорится в сообщении.

Голосование за лучшие идеи проведут 30-31 мая. Предложить идеи можно с 25 по 27 мая. Кроме того, с 25 по 31 мая участники опроса поделятся мнением о том, как проходит информирование горожан о работе мастерских.

Мастерские семейного творчества столицы дают возможность участвовать в проектах, связанных с фотографией, рисунками, музыкой, танцами и многим другим.

В настоящее время в городе проводят второй сезон конкурса «Городская мастерская семейного творчества».