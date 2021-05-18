РИАМО - 18 мая. Во вторник воздух в столице прогреется до 32 градусов, подобный показатель может стать рекордом для 18 мая за всю историю метеонаблюдений, сообщает РБК.
Он добавил, что ранее рекордным значением, зафиксированным в конце XIX века, стала температура в 29,1 градус выше нуля.
Вильфанд отметил, что холодать начнет уже 19 мая, а 20 – температура может упасть до +18 градусов. Так, 19 мая станет облачнее, ожидаются кратковременные дожди и температура порядка +25 градусов. Температура 20 мая составит 18-20 градусов.
17 мая температура воздуха на измерительной станции «Балчуг» в столице поднималась до +30,5 градусов и представила собой рекорд для этого дня за 70 лет.
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