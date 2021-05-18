РИАМО - 18 мая. Во вторник воздух в столице прогреется до 32 градусов, подобный показатель может стать рекордом для 18 мая за всю историю метеонаблюдений, сообщает РБК.

«В центре европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от +30 до +32 градусов», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что ранее рекордным значением, зафиксированным в конце XIX века, стала температура в 29,1 градус выше нуля.

Вильфанд отметил, что холодать начнет уже 19 мая, а 20 – температура может упасть до +18 градусов. Так, 19 мая станет облачнее, ожидаются кратковременные дожди и температура порядка +25 градусов. Температура 20 мая составит 18-20 градусов.

17 мая температура воздуха на измерительной станции «Балчуг» в столице поднималась до +30,5 градусов и представила собой рекорд для этого дня за 70 лет.

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