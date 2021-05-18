РИАМО - 18 мая. Утром во вторник загруженность дорог Москвы составила 4 балла из 10 возможных, вечером в мегаполисе ожидаются 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр столицы затруднено на Волгоградском проспекте, а также шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.

Проблем с движением нет на Можайском шоссе, а также на Ленинском проспекте и проспекте Маршала Жукова.

В настоящее время на дорогах города ведется ремонт, что может негативно сказываться на дорожной обстановке.