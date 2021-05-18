РИАМО - 18 мая. В 2021 году на улицах столицы установили еще 334 точки доступа к бесплатному Wi-Fi, многие из них находятся в центре города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сеть Wi-Fi развернули на улицах Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов. <...> Расширили зону покрытия городской сети Wi-Fi на улицах, примыкающих к Московскому зоопарку, на Пушкинской площади, Страстном, Петровском и Рождественском бульварах», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице работают свыше 20,2 тыс. точек доступа к Wi-Fi. Например, в границах Садового и Третьего транспортного кольца находится более 3,7 тыс. точек доступа. Каждый месяц в городе фиксируют около 14 млн подключений к бесплатной беспроводной сети.

Чтобы подключиться надо, выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию в браузере. Это можно сделать по номеру мобильного телефона или по аккаунту на портале mos.ru.