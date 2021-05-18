РИАМО - 18 мая. Во время жары нужно пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 мл на 1 кг веса, однако не стоит это делать залпом, сообщает РИА Новости.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что жара вызывает стресс. Из-за этого повышается температура тела, а организм бросает ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. В связи с этим он начинает потреблять больше жидкости, которая теряется с потом. По этой причине в жару необходимо пить больше воды.

«Нет единого рецепта – сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 мл на 1 кг веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости», — сказал Тяжельников.

Он добавил, что пить сладкую газировку или концентрированные соки не стоит. Они не помогают удалить жажду и дают нагрузку на организм. Кофе повышает вывод жидкости, поэтому повышает риск обезвоживания.

По словам Тяжельникова, в жару надо остерегаться алкоголя, ведь он не только нарушает терморегуляцию, но и нагружает сердечно-сосудистую систему, а также способствует тому, чтобы из организма выводилась жидкость. Кроме того, пить алкоголь на открытом солнце грозит серьезными осложнениями здоровья.

Врач подчеркнул, что напитки, которые человек пьют в жару, не должны быть ледяными в связи с шоком, который испытывает организм из резкой разницы между температурой тела и самого напитка. Так, питье холодного напитка в жару может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Кроме того, стресс, который вызывает перепад температур в жару, сквозняки, питье ледяных напитков делает человеческий организм уязвимым перед Covid-19.

Новая неделя в столице началась с жары. 17 мая столбики термометров преодолели отметку в +30 градусов.