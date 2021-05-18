РИАМО - 18 мая. На странице ВДНХ в социальной сети Instagram определят имя для новорожденного теленка зебу, который появился на свет в семейно-образовательном центре «Городская ферма», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы принять участие в конкурсе, подписчикам официального аккаунта ВДНХ в Instagram нужно написать в комментариях под постом о новорожденной свой вариант имени», — говорится в сообщении.

Финальный этап голосования проведут 21 мая. Имя для теленка, которое наберет больше всего голосов, назовут 22 мая.

Коричневая самочка зебу родилась 9 мая у коровы Тигры и быка Барона.

Сейчас теленок живет с мамой в отдельном хлеву. Посмотреть на них можно с 10:30 до 20:00 в центре «Городская ферма» все дни кроме последнего понедельника месяца. Всего там содержат более 100 животных.