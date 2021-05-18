РИАМО - 18 мая. Столица прошла сертификацию по стандарту ISO 37120-2018 «Устойчивые города и сообщества», подтвердив требования мировых стандартов к уровню жизни и развитию города. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.
Специалисты оценили город по 68 показателям. Среди них: экономика, здравоохранение, транспорт, образования и другие показатели развития мегаполиса.
После того, как Москва получила этот сертификат, город может претендовать на участие в дальнейшей сертификации по стандартам ISO 37122-2019 «Умные города» и 37123-2019 «Жизнестойкие города».
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, этот сертификат учитывается в значимых международных рейтингах, которые оценивают комплексное развитие городов.
ISO 37120 — международный стандарт, который устанавливает главные показатели качества жизни и оказания услуг в городах. Он внедрен в более чем 100 городах различных стран мира. Среди них ведущие европейские столицы — Лондон, Барселона, а также другие мегаполисы.
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