РИАМО - 18 мая. Столичные предприниматели, подавшие заявки на получение грантов и субсидий в 2021 году, воспользуются мерами поддержки на сумму почти 115 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Всего комиссия этого департамента одобрила 86 заявок от представителей бизнеса, полученных в первой заявочной кампании 2021 года. Гранты на сумму 74,4 млн рублей предоставят столичным экспортерам. Кроме того, еще четыре компании станут обладателями субсидий в размере 1,3 млн рублей.
Для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера одобрили субсидии на 5,3 млн рублей. Субсидии в размере 2,45 млн рублей предприниматели также используют для участия на выставках.
В 2020 году обладателями грантов и субсидий на сумму свыше 3 миллиардов рублей стали более 3 тыс. предпринимателей. Подробная информация о доступных мерах поддержки доступна на сайте cashback.moscow.business.
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