РИАМО - 18 мая. Столичные предприниматели, подавшие заявки на получение грантов и субсидий в 2021 году, воспользуются мерами поддержки на сумму почти 115 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году процедура подачи заявок была упрощена, чтобы увеличить число получателей помощи. По итогам первых комиссий было одобрено субсидий и грантов на 114,7 млн рублей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Всего комиссия этого департамента одобрила 86 заявок от представителей бизнеса, полученных в первой заявочной кампании 2021 года. Гранты на сумму 74,4 млн рублей предоставят столичным экспортерам. Кроме того, еще четыре компании станут обладателями субсидий в размере 1,3 млн рублей.

Для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера одобрили субсидии на 5,3 млн рублей. Субсидии в размере 2,45 млн рублей предприниматели также используют для участия на выставках.

В 2020 году обладателями грантов и субсидий на сумму свыше 3 миллиардов рублей стали более 3 тыс. предпринимателей. Подробная информация о доступных мерах поддержки доступна на сайте cashback.moscow.business.

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