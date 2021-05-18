РИАМО - 18 мая. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла, в Подмосковье будет немного прохладнее, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Максимальная температура в этот день в Москве будет колебаться от 29 до 31 градуса, а в Подмосковье — от 26 до 31 градуса.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 30%.

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