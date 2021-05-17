РИАМО - 17 мая. На фоне трагедии в Казани Госдума рассмотрит во вторник законопроект с новыми требованиями по ограничению на право владения оружием. Депутаты намерены обязать претендентов на владение оружием проходить медицинский осмотр только в государственных клиниках, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в стране должны быть жесткими. Глава государства добавил, что необходимо полностью исключить ситуации, когда возможна покупка гражданами медицинских справок на владение оружием.

Акцент в поправках будет сделан на соответствие правильным медицинским показателям. Росгвардия сможет перепроверять выданные справки. Но главное, что пройти медицинское освидетельствование на право владения оружием можно будет только в государственных медучреждениях.

«Ответ очевиден: есть общее понимание того, что меры контроля за оборотом гражданского оружия недостаточны. Есть общее понимание, в каком направлении двигаться: повышение возраста, усиление подготовки человека при получении оружия, контроль за выдачей всей регламентирующей документации (медицинская и так далее)», - сказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

По его словам, возможно сдедают ступенчатую систему получения различных видов оружия. Например, полуавтоматическое оружие разрешат получать только после определенного количества лет владения менее опасным.

Морозов отметил, что остальные депутаты согласны сданной концепцией. Он считает, что все фракции думы придут к согласию по этому вопросу.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возрастной ценз для выдачи разрешений на оружие до 21 года и, возможно, привлечь росгвардейцев к охране российских школ.

11 мая из-за стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, в одной из гимназий Казани погибли девять человек, семь из них – дети. В результате происшествия ранения получили порядка 30 человек.

Путин поручил жестко усилить контроль за оборотом оружия в РФ>>