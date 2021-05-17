РИАМО - 17 мая. Следователи проводят доследственную проверку по факту госпитализации мужчины с черепно-мозговой травмой, которую он, по предварительным данным, получил на обследовании в одной из частных клиник столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Проводятся все необходимы проверочные мероприятия, устанавливаются факты произошедшего. Следователям предстоит опросить руководство клиники и ее сотрудников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе в Москве пациентка скончалась после химиотерапии в одной из частных клиник города. СК проверяет качество и безопасность оказания медицинских услуг в этом медцентре.