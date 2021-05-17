РИАМО - 17 мая. Специалисты «Мосприроды» обнаружили редких уток гоголя и свиязь на Верхнем Кузьминском и Шибаевском прудах парка «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Гоголь - черно-белая утка с крупной головой и коротким клювом из-за чего кажется крупнее. Они занесены под первой категорией редкости в Красной книге Москвы. Это нырковая утка, которая погружается в воду часто и надолго, хвост для этого у них опущен вниз. Характерные «зеркальца» на крыльях у гоголей белые.

Самцы гоголей издают скрежет с низким дребезжанием, похожий на писк зайца и звонко хлопают крыльями. Часто после зимовки эти перелетные птицы продолжают брачный период с красивыми танцами на московских прудах.

Свои гнезда они устраивают на деревьях недалеко от водоемов в дуплах, которые мог выдолбить черный дятел. В ходе зимнего маршрутного учета в Москве насчитали 18 гоголей.

Свиязь – обитает преимущественно на севере и в тайге, а в Москву прилетает на зимовку. Они питаются водными растениями, потому что у них короткий клюв и им тяжело нырять.

Самцы весной и в первую половину лета окрашены очень ярко: голова и шея каштанового цвета с черным крапом, плечи, спина, поясница и бока серые с темным рисунком, зоб красновато-серый, брюхо белое.