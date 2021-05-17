РИАМО - 17 мая. 40 новых проектов коммерческих объектов поступили в Центр содействия строительству при правительстве Московской области (ЦСС) за прошедшие две недели , сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среди них 26 объектов крупного бизнеса, а именно: 5 сельскохозяйственных объектов на земельных участках общей площадью 424,3 га в Серпухове; 3 склада на земельных участках общей площадью 8,6 га в Домодедове.

Также собираются построить сельскохозяйственный объект площадью участка 111,7 га и провести реконструкцию производственной зоны площадью участка 7,6 га в Наро-Фоминском городском округе.

Производственный объект площадью участка 123,1 га построят в Сергиево-Посадском округе; объект производства появится на земельном участке 10,9 га в Шатуре; здание склада построят в Богородском округе.

Еще один производственный объект появится в Лосино-Петровском округе; а производственный объект начнет работу в городском округе Щелково.

Также в центр направили проекты 14 объектов малого бизнеса: общественно-досуговый центр и склад с административным зданием в Домодедове; производственно-складской комплекс в Луховицах.

Склад сырья и упаковочных материалов построят в Серпухове. Склад появится в Дмитровском округе; склад с возможностью экспонирования товаров построят в Балашихе. Также здание склада появится в Ленинском округе.

Подать заявку на сопровождение ЦСС своего нежилого объекта можно через почту css@mosreg.ru и колл-центр по номеру 8(498) 602-00-00.