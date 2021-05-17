РИАМО - 17 мая. Количество обращений в приемную уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой составило 839 штук за 4 месяца 2020 года, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в Московской области.

При этом количество телефонных консультаций сократилось на 33% - 594 обращения по сравнению с 849 в 2020 году.

«Мы это связываем с тем, что в прошлом году в период самоизоляции в аппарате работала горячая линия по вопросам, связанным с пандемией: оформление пособий в новых условиях, въезд и выезд из страны вместе с детьми, продлением инвалидности ребенку, дистанционное обучение и так далее. В этом году количество телефонных консультаций заметно сократилось», - сказала Ксения Мишонова.

Также она добавила, что рост письменных обращений происходит в основном за счет вопросов образования. В этом году изменился порядок зачисления детей в детские сады. А во многих муниципалитетах школ реорганизуют или происходят изменения в плане строительства новых учреждений - все это вызывает у родителей немало тревог и вопросов.

Обратиться к детскому омбудсмену Подмосковья можно через форму обратной связи на сайте detimo.mosreg.ru, по телефону 8 (498) 602 32 07, а также электронной почте upr@mosreg.ru.