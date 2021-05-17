РИАМО - 17 мая. УФАС Подмосковья рассмотрело сведения, предоставленные МБУ «Комбинат благоустройства» в отношении ООО «Привилегия» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленной информации, учреждение заключило с фирмой контракт на выполнение работ по устройству кровли на контейнерных площадках в городском округе Серпухов.

Расторжение контракта в одностороннем порядке последовало за нарушением фирмой условий его исполнения. То, что порядок расторжения был соблюден, подтверждают документы и сведения.

Во время заседании комиссии управления фирма не представила документы, которые свидетельствовали о том, что нарушения устранены.

После того, как доводы лиц, которые были участниками рассмотрения сведений, были выслушаны, а доказательства – изучены, управление решило, что сведения в отношении ООО «Привилегия» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.