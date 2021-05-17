РИАМО - 17 мая. Лучшие пилотажные группы малой авиации России, а также чемпионы мира и Европы выступят перед гостями ежегодного фестиваля «НЕБО: теория и практика», который состоится 22-23 мая в подмосковном городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«В летную программу фестиваля войдут: пилотаж реактивных моделей RusJet, которые совершат такие фигуры высшего пилотажа, как развороты практически на месте в любой плоскости, зависание в воздухе, сложные вращательные маневры, скоростные проходы, пилотаж парой; авиационные гонки, Кубок МАРЗ...», - сообщает пресс-служба.

Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту, лучшего пилота столетия по версии международной авиационной федерации Светлана Капанина проведет свои показательные выступления.

В небе выступит пилотажная группа «Первый полет» – единственная в России профессиональная пилотажная группа, выполняющая сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.

На фестивале пройдет этап кубка Московской области по спорту сверхлегкой авиации - мотопараплан, паралет-1, паралет-2. На чемпионате по вертолетному спорту выступят экипажи вертолетов Ми-2 и Robinson-44.

Свои показательные выступления проведут федерации планерного спорта, сверхлегкой авиации и парашютистов. Выступят члены сборной России по парашютному спорту.

Главные экспонаты профессионалов малой авиации: легкий двухместный вертолет «Орлан», автожир «Танго+» (двухместное сверхлегкое воздушное судно), реактивный планер АС4-115Jet, легкий двухместный самолет «Сигма 6», беспилотный автожир GY 500, легкий многоцелевой девятиместный самолет «Тайга» (V-100), навесной АМТ-модуль.

Все они, а также многоцелевые вертолеты МИ-4, «Скаут» и планера с реактивными двигателями, проведут демонстрационные полеты. Также на фестивале будет обширный авиамодельный блок.