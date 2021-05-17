РИАМО - 17 мая. УФАС Подмосковья рассмотрело обращение ООО «ГК Ландшафт» на действия администрации городского округа Краснознаменск во время проведения электронного аукциона на выполнение работ по ямочному ремонту асфальта дворов. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В обращении было сказано, что организатор торгов неправомерно признал заявку компании несоответствующей требованиям документации об аукционе.

После того, как доводы лиц, которые приняли участие в рассмотрении обращения, были выслушаны, а доказательства – изучены, управление решило, что действия администрации – неправомерны.

Ведомство уже выдало администрации округа предписание об устранении допущенных нарушений. Оно является обязательным для исполнения.