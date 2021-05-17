РИАМО - 17 мая. Субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области могут получить микрозаймы по сниженной ставке от 1% до 7% годовых, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Несмотря на рост ключевой ставки Банка России, Московский областной фонд микрофинансирования существенно снизил ставки по займам для предпринимателей региона. Новый диапазон ставок начинается от 1% годовых и не превышает 7% годовых», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Предполагается, что основную часть займов будут выдавать по ставке 3,5% и 4,5% годовых соответственно для приоритетных категорий и приоритетных видов деятельности предпринимателей.

Для социального и гостиничного бизнеса, а также народных художественных промыслов ставка составит 2% годовых.

Зиновьева напомнила, что в текущем году областным фондом введены новые специальные программы микрофинансирования. Это «Удаленные территории», по которой бизнесмены могут взять микрозаем под 1% годовых, «Молодой предприниматель» (до 35 лет) со ставкой 3,5% годовых и «Рефинансирование» - ставка 3,5%-4,5% годовых.

В 2020 году Московский областной фонд микрофинансирования выдал 233 льготных микрозайма МСП Подмосковья. Общий объем финансовой помощи бизнесменам региона составил 470,6 млн рублей.