РИАМО - 17 мая. Новая учебная площадка для обучения детей основам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и азам правил дорожного движения откроется на базе МОУ Лицей №10 им. Д.И. Менделеева в городском округе Клин 19 мая, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Церемония открытия начнется в 11:00 по адресу: ул. Гагарина, д. 39. В ней примут участие руководитель подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, глава городского округа Клин Алена Сокольская.

На мероприятии выступят юные инспекторы движения, пройдет урок по безопасности дорожного движения, а также почетные гости дадут свои напутствия.

Это уже 55-й автомобильный городок в Подмосковье, где юные участники дорожного движения будут изучать правила на практических занятиях.

Строительство автогородков идет в регионе непрерывно и является одной из важнейших задач по снижению дорожной аварийности с участием детей.