РИАМО - 17 мая. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» совместно с движением Plogging russia 23 мая организует экологическую тренировку в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями печени. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Поучаствовать в плоггинге может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Эстафете чудес» и там же внести пожертвование. Все собранные средства пойдут на срочную закупку лекарств для Камала и Калимулла Халитовых, а мусор — на утилизацию.

«Когда детям нужна помощь, хороши любые методы — главное, привлечь внимание как можно большего количества неравнодушных людей. А если акция в поддержку заболевших детишек становится еще и экологической — это просто замечательно. Призываю всех присоединиться и с двойной пользой провести выходные», — призвала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Волонтеры фонда и организаторы мероприятия Наталья Блаженкова и Петр Кокин уже 4 года посвящают свои спортивные забеги подопечным фонда «Жизнь как чудо».

«Это отличная возможность одновременно помочь и малышам, и природе. Плоггинг дает сплошные плюсы: вы проводите время в компании единомышленников, развиваете культуру утилизации мусора и все это во время спортивной пробежки. Такая всесторонняя польза», — сказали организаторы.

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» с 2009 года помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени по всей России. За время работы поддержку получили более 650 маленьких подопечных из малообеспеченных семей, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении. Фонд помогает с оплатой операций, контрольных обследований, медикаментов, транспортных расходов и других нужд.

Встреча участников состоится 23 мая в 10:00 на ж/д остановка «Левобережная» (со стороны Химкинского лесопарка).

Телефон для связи: 8-916-296-69-10 Наталья.