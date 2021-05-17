РИАМО - 17 мая. Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» на прошлой неделе отобрали пробы в 10 городских округах Подмосковья, откуда поступало наибольшее количество жалоб. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Исследования провели в городских округах Раменский, Люберцы, Чехов, Серпухов, Богородский, Балашиха, Клин, Сергиево-Посадский, Ленинский и Волоколамский.

По словам зампредседателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Андрея Разина, отбор произвели в 31 точке и провели анализ по 19 основным загрязняющим показателям.

«Особое внимание на этот раз уделили Раменскому округу: проанализировано качество воздуха в трех точках Михайловской Слободы. Превышений в большинстве округов не выявлено, содержание загрязняющих веществ колебалось на уровне 0,4-0,7 ПДК», - сказал Андрей Разин.

Он добавил, что станции в Волоколамском округе показали однократное превышение концентрации взвешенных веществ. Анализ данных показал, что это связано с интенсивным движением транспорта в районе поста 9 мая и порывами ветра, которые поднимали в воздух дорожную пыль.