РИАМО - 17 мая. Между гражданами на строительном рынке на Калужском шоссе в новой Москве произошел конфликт - один из них выстрелил из травматического пистолета в руку другому, полиция проводит проверку произошедшего, сообщается на сайте «МВД- Медиа».

Конфликт произошел в 15:30 в среду. Один мужчина получил ранение руки. Прибывшие на место полицейские отвезли участников ссоры в отдел для дальнейшего разбирательства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.