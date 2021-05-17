РИАМО - 17 мая. В период с 30 апреля по 10 мая по платной трассе М-11 «Москва-Санкт Петербург» от столицы до Солнечногорска проехали более 600 тыс. машин, что в четыре раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-западной концессионной компании».

Самым популярным днем для поездок стал 30 апреля. Зарегистрированы лучшие и рекордные показатели с момента ввода платы за проезд в 2015 году.

Около 340 тыс. автомобилей проехали на майских праздниках из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. Высокие показатели связаны с безопасностью и скоростью проезда, а также со спросом на внутренний туризм в северной столице.

Также это заметно и по распределению трафика между терминалами аэропорта Шереметьево. Увеличилось количество машин, которые едут на терминалы A, B и C, с которых отправляются самолеты внутри страны.

В связи с началом дачного сезона увеличилась нагрузка на М-11 на выходных и по пятницам. Оплата проезда в автоматическом режиме с помощью заранее оформленного транспондера позволит преодолеть пункт проезда быстрее.