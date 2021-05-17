РИАМО - 17 мая. Столичный парламент на очередном заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Мосгоризбирком 29 апреля принял решение о внесении документа на рассмотрение Мосгордумы.

«Главной новеллой является возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде. Дело в том, что федеральное законодательство дает субъектам РФ право самостоятельно определять такую возможность, как и «порог» по количеству электронных подписей, который не должен превышать половину от необходимого их числа», – пояснил Шапошников.

Законопроектом устанавливается, что число подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием «Единого Портала государственных и муниципальных услуг» составляет 50% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, установленного МГИК.

В случае принятия документа, это нововведение будет действовать уже на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам – №37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Госдумы 19 сентября 2021 года.

Документом также предусматривает проведение в столице в этом году эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования. Москва остается флагманом по внедрению цифровых технологий, поэтому технически столица готова к проведению такого электронного голосования на портале госуслуг.

Шапошников напомнил, что в начале этого года в столичный парламент поступило обращение руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампреда ОП Москвы Алексея Венедиктова с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в московское законодательство нормы, предусматривающей возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде.

В текущем году в Единый день голосования, который состоится 19 сентября, проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, среди которых Москва, а также пять субъектов, которые Центризбирком определит по итогам тренировки.