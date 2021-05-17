РИАМО - 17 мая. Уникальный электрический водный транспорт планируют ввести в эксплуатацию в столице в 2022-2023 годах, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мы планируем запустить и регулярные городские маршруты (электрического водного транспорта – ред.). Мы рассчитываем, что они появятся в городе в 2022-2023 году и станут частью единой транспортной системы города», - сказал Ликсутов в эфире радио «Шансон».

Он отметил, что электрические суда станут частью городской инфраструктуры, проезд можно будет оплатить с помощью карты «Тройка».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два маршрута пассажирских трамвайчиков на электрической тяге планируют запустить по Москве-реке в рамках эксперимента.

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