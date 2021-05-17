РИАМО - 17 мая. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена ввели в график после падения человека на пути, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Ранее интервалы движения поездов с севера на юг были увеличены.

Серпуховско-Тимирязевская линия московского метро была открыта для пассажиров 8 ноября 1983 года. В состав линии входит 25 функционирующих станций, а эксплуатационная длина составляет 41,2 км.

Человек погиб под колесами поезда на станции метро «Кунцевская»>>