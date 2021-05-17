РИАМО - 17 мая. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял третье место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за апрель 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Лидерами медиарейтинга в апреле стали: Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург); Владимир Константинов (Республика Крым); Игорь Брынцалов (Московская область); Юрий Бурлачко (Краснодарский край); Алексей Шапошников (Москва).

Брынцалов в апреле рассказал о корректировке регионального бюджета. По его словам, расходы Московской области в 2021 году могут увеличиться на 53 млрд руб., доходную часть планируется увеличить на 38,1 млрд руб.

Кроме того, Брынцалов принял участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Также глава областного парламента вместе с главврачом Балашихинской областной больницы Михаилом Антиповым осмотрел пункт вакцинации от Covid-19 в поликлинике №10 микрорайона Заря.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 63 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.