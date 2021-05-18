РИАМО - 18 мая. Специалисты приступили к благоустройству территории, расположенной около станции.

«Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Благоустройство пройдет на улице Удальцова от дома № 32, корпус 1 до дома № 87. Общая площадь работ составит 3,26 га. Специалистам предстоит провести ремонт асфальтобетонной дороги, реконструировать тротуары, а также убрать «воздушные провода».

«В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог», – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалистам также предстоит заменить 4 современных остановки общественного транспорта, установить навигацию, а также создать новые парковочные места. Также появятся новые фонари.

Также вокруг территорий высадят свыше 40 деревьев и 155 кустарников, посеят новый газон и высадят цветы. Новой точкой притяжения для жителей района станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. Там появятся не только новые клумбы, но и арт-объект «Птицы».​

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