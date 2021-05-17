РИАМО - 17 мая. Презентации новых книг экономического эксперта Алексея Маркова, семейного коуча Марка Бартона и писательницы Яны Мкр пройдут в ТРЦ «Европейский» в Москве 18, 20 и 21 мая, сообщает пресс-служба книжной сети «Читай-город».

Новинки Алексея Маркова, кандидата экономических наук, руководителя курса International Stock Markets в магистратуре Международной Школы Бизнеса РЭУ им. Плеханова, подскажут ответы на вопросы из мира финансов и криптовалюты, научат грамотно инвестировать и с умом распределять денежные ресурсы.

«Криптвоюматика 2.0. Стань сыном маминой подруги» расскажет все, что нужно знать теории и практике блокчейна, криптовалютном рынке и способах заработка на цифровой валюте. «Жлобология 1.7. Откуда берутся деньги и почему не у меня» – книга для тех, кто мечтает побороть финансовую несправедливость и понять, как устроен мир больших денег. Только проверенные факты, актуальная статистика и рабочие кейсы.

Встреча пройдет 18 мая в 19:00 по адресу: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Возрастные ограничения: 18+

Психолог, кризисный семейный консультант и коуч Марк Бартон представит свою книгу «Девочка, девушка, женщина». Это путеводитель по миру женской психологии и этапам ее становления: от самого детства до зрелости.

Книга будет интересна не только родителям, стремящимся вырастить женщину, абсолютно подготовленную для обретения собственного счастья, но и читательницам всех возрастов. Благодаря этой книге женщины смогут лучше понять самих себя, прочувствовать и решить проблемы и восстановить гармонию со своим внутренним миром, а также достичь желаемого в любой жизненной сфере – от карьеры до любви.

Мероприятие пройдет 20 мая в 18:00 в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский».

Яна Мкр — «девушка, которая пишет стихи». Она выступает с концертами в городах России и собирает полные залы. Одна из самых ярких представительниц столичных поэтических кругов, участница проекта «superстихи».

21 мая в 19:00 в ТРЦ «Европейский» Яна встретится с читателями и поклонниками, чтобы поговорить о современной поэзии и представить свой первый сборник стихов.

На встрече Яна расскажет о том, что есть поэзия в 21 веке; почему она предпочитает не называть себя поэтессой; как любимое дело помогает двигаться вперед, несмотря на критику и препятствия. В конце встречи Яна ответит на вопросы участников и подпишет всем желающим свою книгу «Стой и свети. Стихи о тебе».