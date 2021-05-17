РИАМО - 17 мая. Прокуратура Москвы проводит проверку после того, как 12-летний мальчик утонул на Первом Варшавском пруду на юге столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

ЧП произошло в понедельник. По предварительной информации, трое детей без сопровождения взрослых купались на водном объекте.

Сейчас на месте происшествия работает заместитель Чертановского межрайонного прокурора Алексей Борисов.

В ходе проверки оценят соблюдение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, об обеспечении безопасности на водных объектах, а также исполнение родительских обязанностей.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.