РИАМО - 17 мая. Столичный суд арестовал охранника, который выстрелил из сигнального пистолета в сторону катавшегося на самокате 10-летнего мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел вечером 14 мая на улице Паустовского на юго-западе Москвы. Ребенка доставили для обследования в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Будет оцениваться исполнение требований законодательства о несовершеннолетних и о частной охранной деятельности, а также исполнение родительских обязанностей матери.

Следствие продолжается.