РИАМО - 17 мая. Российское общество «Знание» с 20 по 22 мая проводит масштабное мероприятие федерального уровня – просветительский марафон «Новое Знание». Это мероприятие станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современная высокотехнологичная платформа федерального охвата. Об этом сообщает оргкомитет марафона.

Марафон пройдет в 8 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Всего в программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, историями их личностного и профессионального развития.

Спикерами марафона «Новое знание» выступят более 150 представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах. Среди них – кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, российский журналист и телеведущий Владимир Познер, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, академик РАН, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов и другие.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года. Основная задача – просветительская работа. 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.