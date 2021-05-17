РИАМО - 17 мая. Согласно предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные, сообщается на официальном сайте партии.

Порядка 35% участников праймериз – молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год. По словам председателя федерального организационного комитета процедуры, сенатора Александра Карелина, всего на участие в процедуре подано 7636 заявлений.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей РФ – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тыс. заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», – сказал Карелин.

Участники

Каждый третий участник процедуры – это представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% – депутаты действующего созыва Госдумы.

«Больше половины – 51,2% – те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил Карелин.

Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией. Кроме того, впервые в истории в праймериз примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД).

Легитимность и безопасность

Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей России. «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.

Карелин рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются. О каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

Регистрация

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 млн человек или почти 5% избирателей страны.

«Единая Россия» – единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей.

Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов на выборы в Госдуму утвердит съезд партии.

Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся в стране в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы и в Московскую областную думу.