РИАМО - 17 мая. Уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства России, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня прекратили из-за истечения срока давности, с него сняли подписку о невыезде, сообщает Федеральное агентство новостей.
Михаила Меня задержали в 2020 году. Ранее он также занимал должность губернатора Ивановской области. Его обвиняли в хищении 700 млн рублей.
Ранее меру пресечения в виде домашнего ареста продляли до 30 марта. Также чиновнику запрещалось пользоваться средствами связи.
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