РИАМО - 17 мая. Уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства России, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня прекратили из-за истечения срока давности, с него сняли подписку о невыезде, сообщает Федеральное агентство новостей.

Михаила Меня задержали в 2020 году. Ранее он также занимал должность губернатора Ивановской области. Его обвиняли в хищении 700 млн рублей.

«По версии следствия, будучи главой Ивановской области, Мень руководил хищениями, организованными чиновниками правительства региона совместно с бенефициарами группы «Продо» — крупным производителем мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов», - говорится в сообщении.

Ранее меру пресечения в виде домашнего ареста продляли до 30 марта. Также чиновнику запрещалось пользоваться средствами связи.