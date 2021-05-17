РИАМО - 17 мая. Автомобильный путепровод на улице Казакова открылся для движения в обновленном виде после реконструкции. Сооружение находится над путями Каланчевская-Курский вокзал будущего МЦД-2 «Апрелевка – Железнодорожная», сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Путепровод продлили в два раза с 21,5 до 42 м. Это позволит проложить под ним два новых главных пути для поездов. Во время реконструкции укрепили устои, установили подпорные стены и более прочное металлическое пролетное строение вместо старого железобетонного, а также сделали асфальтовое покрытие.

Мост оборудовали пандусом для удобства маломобильных граждан и перилами. Все работы проводились без остановки движения поездов.

Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. На финальном этапе реконструкции участка Каланчевская - Курский вокзал территории возле железнодорожной линии благоустроят: высадят более 550 деревьев и кустарников, уложат 35 тыс. кв. м газона.

Ранее на участке Каланчевская – Курская частично реконструировали автомобильные путепроводы на Старой и Новой Басманной улицах, а также пешеходный мост в Хомутовском тупике.

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