РИАМО - 17 мая. В первом квартале текущего года объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Подмосковья составил 1,73 млрд долларов, это на 11,7% выше уровня такого же периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К основным товарным группам в структуре регионального экспорта относятся механическое оборудование и техника, компьютеры – 13,88%, пластмассы и изделия из них – 5,63%, электрические устройства, а также аппаратура связи – 5,51%.

Главными для Подмосковья рынками в первом квартале стали Казахстан, Белоруссия и Китай. На них пришлось свыше 52% от всех экспортных поставок Подмосковья.

«Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Фондом поддержки ВЭД (Внешнеэкономической деятельность – ред.) Московской области ведет активную работу, у нас есть все необходимые меры поддержки экспорта, направленные на консультацию и помощь экспортно-ориентированным компаниям Подмосковья для выхода на внешние рынки», — сказала глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в 2021 году в регионе ожидается сохранение положительной динамики по экспорту.

В услуги Фонда входит содействия в подготовке и экспертизе экспортного контракта, в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей, в переводе на иностранные языки и с иностранных языков презентационных и иных материалов, а также информирование об имеющихся мерах государственной и негосударственной поддержки и другие.

Доля Московской области в экспорте РФ составляет 1,88%, а доля несырьевых товаров в экспорте – 96,95%.

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