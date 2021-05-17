РИАМО - 17 мая. Команда из подмосковного Королева «Имени меня» вышла в полуфинал юбилейного сезона Высшей лиги КВН, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ребята уверенно победили в первой игре 1/4 финала, обойдя соперников из «Неудержимого Джо», «Города N», «ЮРА» и «Семейных Штучек». Хотя складывалась игра непросто – в конкурсе «Приветствие» участники из Королева вместе с командой из Ростова-на-Дону набрали наименьшее количество баллов, но потом разыгрались.

Уже в следующем состязании под названием «Знакомый сюжет» подмосковные квнщики заставили зал скандировать: «Браво!».

Номер с главным героем Лаптачом покорил и жюри, в состав которого вошли Константин Эрнст, Юлий Гусман, Вадим Галыгин, Александр Ревва, Валдис Пельш и Жанна Бадоева. Каждый из них поставил наивысшую оценку – 5 баллов.

В следующих двух конкурсах – «Биатлон» и «Музыкальный фристайл» – ребята только укрепляли свое лидерство и, набрав 15,5 баллов, пробились в 1/2-ю.