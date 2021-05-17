РИАМО - 17 мая. В Электрогорске состоялось торжественное открытие уникального музея-диорамы «Бои местного значения». Торжественное мероприятие посетили глава городского округа Сергей Дорофеев, депутаты Мособлдумы Линара Самединова и Михаил Демидович, а также местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ребята под чутким руководством командира поискового отряда «Восток» Егора Черналова проделали огромную работу, в которую вложили всю душу. Каждая экспозиция продумана до мелочей и сделана настолько реалистично, что буквально переносит нас в то страшное время Великой Отечественной войны», – отметил Дорофеев.

Глава округа также вручил благодарственные письма и подарки командиру поискового отряда и его команде, работавшей над созданием музея.

Экспозиция поделена на три зоны. Первые две представляют собой траншеи первой линии обороны Красной Армии и окопы немецко-фашистской Германии. В частности, смоделирована линия фронта конца апреля 1942 года у города Белый (сейчас Тверская область – ред.).

В данном районе поисковый отряд «Восток» с 2015 года ведет поиски погибших солдат. Кроме того, в Бельском районе погибло большое количество уроженцев Московской области. По этим причинам был выбран данный участок фронта.

Третья зона – мемориальная, в ней собраны личные вещи, медальоны и подписанные предметы солдат Красной Армии. Также здесь находится «Галерея памяти», где разместили 920 фотографий советских солдат, которые прислали их родственники из разных регионов РФ.

Организованные экскурсии для жителей и гостей города проходят с 17 мая, запись осуществляется по телефонам или в соцсетях: командир поискового отряда «Восток» Егор Николаевич Черналов – 8(985)295-53-07, директор Дома молодежи Алена Андреевна Черналова – 8(985)366-38-46; сообщество «Поисковый отряд «Восток» .



Место расположения музея: ул. Кржижановского, д. 12, корп. 1 (1 этаж). Экспозиция рассчитана для детей старше 6 лет, максимальное количество посетителей в одной группе – 10 человек.