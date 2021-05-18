В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее задач – реорганизация промышленных зон, так называемого «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Люблино», расположенная на юго-востоке столицы.

Универсальность и большой потенциал

Промзона «Люблино» расположена в южной части Юго-Восточного округа столицы на территории районов Люблино и Марьино. Ее территория зажата между крупной автодорогой Люблинской улицы и железной дорогой Курского направления, а площадь составляет 226,02 га.

«Эта промзона удачно расположена в плане близости к парку 850-летия Москвы, набережной Москва-реки, к транспортным узлам и крупным дорогам. В связи с этим в концепцию ее развития хорошо вписывается как жилая застройка, так и промышленная, а также общественная», – рассказывает директор направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Алексей Ефанов.

Эта универсальность, по словам эксперта, позволила разработчикам проекта развития создать комплексную взаимодополняющую застройку, в рамках которой создаются рабочие места для вновь открываемого высокотехнологичного производства – технопарка «Перерва». Расположенное рядом с ним современное жилье обеспечивает привлекательность технопарка для потенциальных работников. А обширная разнообразная инфраструктура комплекса, в свою очередь, создает вспомогательные рабочие места, в том числе и для жителей строящегося района.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков характеризует район Люблино-Марьино как жилую зону с развитой инфраструктурой. По мнению эксперта, потенциал строительства жилья здесь еще далеко не исчерпан, поэтому появление новых проектов данного типа в этой локации выглядит органично, а сами дома будут пользоваться спросом.

«К инфраструктурным преимуществам локации можно причислить наличие транспортной мультимодальной системы в виде железнодорожной ветки, метрополитена, автобусных маршрутов. Их наличие положительно влияет на пропускную способность потоков, нагрузка на которые может быть увеличена без дополнительных затрат», – говорит Стариков.

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Масштабная застройка

Проект планировки части территории промзоны «Люблино» был принят в 2015 году, рассказывает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. Сегодня там возведены ЖК комфорт-класса «Домашний» и «Люблинский парк». Во втором проекте часть квартир будет передана фонду реновации для переселения. Помимо этого, будут построены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, медицинские учреждения. Также запланировано размещение технопарка.

«К достоинствам промзоны можно отнести наличие в шаговой доступности зеленых зон. К ним относятся скверы по Донецкой улице и рядом с Марьинскими прудами, а также парк имени 850-летия Москвы», – говорит Коркка.

Сегодня промзона «Люблино» продолжает активно застраиваться. По данным генерального директора агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталии Кузнецовой, здесь возводится несколько проектов комфорт-класса. В районе Марьино это ЖК «Домашний» (средняя цена квартиры – 17,1 млн руб.), в районе Люблино – L’Club (12,2 млн руб.), «Люблинский парк» (8,4 млн руб.), «Расцветай в Люблино» (9,8 млн руб.), «Светлый мир. Станция Л» (7,3 млн руб.).

«Особенностями района Люблино является большое количество адресов по реновации – их 152, больше в ЮВАО только в районе Кузьминки (286 адресов). Также в этом районе находится 8 стартовых площадок по реновации», – говорит Кузнецова.

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С учетом современных тенденций

Сердцем промышленной зоны «Люблино» до недавнего времени был Люблинский литейно-механический завод, где работали не только литейное и механообрабатывающие, но и гальваническое, окрасочное и деревообрабатывающее производства.

«Поэтому в рамках проекта по реновации промзоны особенно важно провести анализ территории – вероятно, потребуется рекультивация земли. Такие работы – особенность всех проектов, связанных с промзонами», – объясняет дизайнер-архитектор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» Ксения Кочина.

Среди достоинств «Люблино» эксперт называет развитую транспортную инфраструктуру. По словам Кочиной, промзона фактически вытянулась вдоль линии МЦД-2.

Эксперт отмечает, что проекты реновации создаются с учетом современных тенденций – стремление максимально использовать естественное освещение, закрытые дворы, локализованные парковки. При этом во дворах создаются локации для людей разного возраста, которые могут заниматься спортом, играть и гулять.

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Транспортный перегруз

Помимо значительных плюсов, есть у промзоны «Люблино» и явные минусы.

«Самая заметная проблема данной территории – это ее отсечение железной дорогой от района Печатники и участка набережной с огромным потенциалом для полифункционального использования», – говорит Стариков.

Решить эту проблему и создать смычку между районами эксперт предлагает при помощи прокладки дополнительной локальной сети транспортной инфраструктуры. Благоустройство набережной может стать мощным драйвером развития территории и повышения ликвидности жилья, считает Стариков.

Еще один минус данной локации, по мнению Кузнецовой, заключается в транспортной удаленности от станций метро. В пешей доступности находятся станции МЦК «Депо», «Перерва» и «Курьяново», выходы к которым находятся на территории промзоны.

«Вторым большим недостатком данной локации является близость Московского НПЗ в Капотне, от которого бывают неприятные запахи в районах Люблино и Марьино. Третий недостаток – это нехватка социальной и образовательной инфраструктуры», – объясняет эксперт.

В свою очередь, Надежда Коркка напоминает, что существующие магистрали в этом районе перегружены в час пик. Улучшить ситуацию позволил бы запуск движения по Юго-Восточной хорде, а также реконструкция улично-дорожной сети, считает эксперт.

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Деловой кластер Москвы

Благоустройство промышленной зоны «Люблино» будет способствовать развитию районов Люблино и Марьино, а также привлекать жителей близлежащих районов Юго-Восточного округа столицы, считает руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

«С учетом того, что здесь планируется возведение не только современных жилых комплексов, но и строительство важнейших объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, кафе, торговых точек, детских площадок и зон отдыха – бывшая промышленная территория имеет все шансы стать удобным местом для проживания», – уверен эксперт.

Визитной карточкой района, по мнению Алексеева, станет концепция разноэтажной застройки, которая предполагает наличие зданий как в 6–9 этажей, так и в 27–32 этажа, что обеспечивает в домах максимальный уровень инсоляции.

Также проект реорганизации предусматривает строительство городского технопарка «Перерва» общей площадью около 30 тысяч м2, где будут размещены семь корпусов с производственно-складскими помещениями и офисное здание бизнес-центра.

«Это первый в Москве индустриальный комплекс в формате Light Industrial, который позволяет организовать компактное производство для малого и среднего бизнеса в условиях мегаполиса и оптимально совмещает промышленные площади с офисами и складами. Таким образом, промзона «Люблино» обладает потенциалом стать новым деловым кластером Москвы», – говорит Алексеев.

Ключевой особенностью будущего облика промзоны «Люблино» эксперт «Авито Недвижимость» называет центральную прогулочную аллею протяженностью 450 метров, которая соединит между собой жилые кварталы, будет выходить на набережную Москвы-реки и вести к парку 850-летия Москвы.

«Именно такие пространства, как правило, зачастую становятся центрами притяжения городских жителей и популярными местами для прогулок и отдыха», – подчеркивает Алексеев.

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