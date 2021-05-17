РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Будущим юристам Подольска рассказали об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Представитель уполномоченного по правам человека в городском округе Подольск Екатерина Попова в рамках правового просвещения организовала очередное теоретическое занятие в социальном проекте «Школа молодого юриста». Спикером выступила главный специалист отдела административной практики управления по делам несовершеннолетних администрации округа Ирина Воробьева.

На занятии слушатели проекта узнали об основных направлениях работы комиссии, о документах, регламентирующих ее деятельность, об ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними.

В текущем учебном году встреча участников проекта со спикером стала завершающей. 18 мая во Дворце молодежи состоится торжественное закрытие VII ступени социального проекта «Школа молодого юриста», где всем участникам будут вручены сертификаты.