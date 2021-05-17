РИАМО - 17 мая. Глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев проверил ход строительства новой общеобразовательной школы на улице Чкалова, готовность объекта оценивается в 70%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядная организация уже закрыла керамогранитом более 80% площади фасада здания. Также продолжаются работы по благоустройству пешеходной зоны, монтаж системы видеонаблюдения и слаботочных систем, отделка внутренних помещений и стяжка полов.

Кроме того, стартовали работы по шпатлеванию стен и потолков кабинетов и классов. В целом строительная готовность объекта оценивается в 70%. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

Новая школа на 550 мест возводится в Электрогорске в рамках президентского национального проекта «Образование». Работы выполняются подрядной организацией ООО «Триумф».

Строительство нового образовательного учреждения находится на постоянном контроле администрации округа.