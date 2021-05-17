РИАМО - 17 мая. Студенты Московской области принимают участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Финал проходит по 20 мая в Нижнем Новгороде. Всего участие в мероприятии принимают 3,5 тыс. студентов из 75 регионов РФ.

Подмосковье представляют 39 студентов из Московского государственного областного университета, Государственного социально-гуманитарного университета, Технологического университета, университета «Дубна», Дмитровского института непрерывного образования и колледжа педагогики и искусства города Егорьевска.

Участники будут презентовать свои номера в пяти направлениях: «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Инструментальное» и «Журналистика».

В 2021 году фестиваль проводится в рамках проведения в РФ Года науки и технологий в соответствии с указом президента «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».

В рамках Года науки и технологий в программу Фестиваля было включено еще одно новое направление – «Научный слэм». Экспертами фестиваля в этом году выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальных сообществах Российской студенческой весны и Российского Союза Молодежи.