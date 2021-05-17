РИАМО - 17 мая. С конца апреля этого года в Подмосковье установили 3073 контейнера для сбора отходов, из них 603 для раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Самая большая работа по установке контейнеров проделана в Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском кластерах. Там было установлено свыше 2,7 тыс. баков для твердых коммунальных отходов.

«На сегодняшний день на территории Подмосковья установлено уже более 160 тыс. контейнеров нового образца, из них для раздельного сбора отходов - синих контейнеров - 27 414. Также проводится работа по обеспечению баков для РСО в СНТ и на территории коттеджных поселков. Это особенно актуально в Подмосковье в летнее время в связи с миграцией населения на дачные участки», - отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Жители Подмосковья вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов, уже более 3 млн т отсортированных отходов были направлены напрямую на вторичную переработку.

В настоящий момент в Московской области работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.

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