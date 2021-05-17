РИАМО - 17 мая. С конца апреля этого года в Подмосковье установили 3073 контейнера для сбора отходов, из них 603 для раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Самая большая работа по установке контейнеров проделана в Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском кластерах. Там было установлено свыше 2,7 тыс. баков для твердых коммунальных отходов.
Жители Подмосковья вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов, уже более 3 млн т отсортированных отходов были направлены напрямую на вторичную переработку.
В настоящий момент в Московской области работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии