РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска по 23 мая проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями грузопассажирского транспорта, а также проверят наличие тахографов в транспортных средствах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Анализ причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с участием грузопассажирского транспорта указывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной в сложившейся ситуации является отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 17 по 23 мая на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится целевое профилактическое мероприятие «Тахограф».